Псковские власти и горожане поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского
В Пскове завершился трёхдневный период пребывания в Троицком соборе мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Святыне поклонились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, а также жители и гости города.
«Третий день Свято-Троицкий кафедральный собор полон верующих: люди часами стоят в очереди, чтобы приложиться к святой деснице... Приезд мощей стал значимым событием в духовной жизни региона», – отметил глава региона в своём канале в MAX.
Святыня прибыла на Псковскую землю 31 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня святыня отправилась в Смоленск в сопровождении делегации Элладской православной церкви.
Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
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