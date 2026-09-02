Псковские власти и горожане поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского

19:31, 02 сентября 2026, ПАИ

В Пскове завершился трёхдневный период пребывания в Троицком соборе мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Святыне поклонились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, а также жители и гости города.

«Третий день Свято-Троицкий кафедральный собор полон верующих: люди часами стоят в очереди, чтобы приложиться к святой деснице... Приезд мощей стал значимым событием в духовной жизни региона», – отметил глава региона в своём канале в MAX.

Святыня прибыла на Псковскую землю 31 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня святыня отправилась в Смоленск в сопровождении делегации Элладской православной церкви.

Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.