Семь тысяч псковичей отметили начало учебного года на фестивале «Время открытий»
В Финском парке прошёл масштабный фестиваль «Время открытий», приуроченный к началу нового учебного года. Праздник объединил порядка семи тысяч школьников и студентов в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
На фестивале работали четыре тематических пространства. В локации «Просвещение» ребята смогли пообщаться «без галстуков» с региональными министрами молодёжной политики и образования и с врио ректора ПсковГУ. Здесь состоялись лекции о проектах и возможностях Росмолодёжи в рамках программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» и выступление брейкинг‑центра «О54».
Свои возможности в пространстве «Знакомство» представили ведущие вузы и колледжи Псковской области. На площадке также работали центр «Воин», Федерация фиджитал‑спорта, Российские студенческие отряды, «Движение первых», арт‑резиденция «Таврида», региональное сообщество «Росмолодёжь. Предпринимай» и Молодёжный кадровый центр.
Пространство «Инициатив» позволило участникам ближе познакомиться с деятельностью молодёжных и волонтёрских организаций региона – так ребята могли выбрать подходящий проект и найти единомышленников.
Любителей активного отдыха объединило пространство «Спорт». Здесь работали лазертаг, лучный тир и площадка командных игр.
Главным музыкальным центром фестиваля стала сцена, где в течение всего дня выступали студенты, музыкальные группы и участники арт‑резиденции «Таврида».
Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив совместно с ПсковГУ при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие прошло по программе Росмолодёжи «Регион для молодых» в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ранее сообщалось, что более 200 школьников и студентов посетили площадку Молодёжного кадрового центра на фестивале «Время открытий» в Пскове.
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