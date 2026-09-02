Семь тысяч псковичей отметили начало учебного года на фестивале «Время открытий»

19:55, 02 сентября 2026, ПАИ

В Финском парке прошёл масштабный фестиваль «Время открытий», приуроченный к началу нового учебного года. Праздник объединил порядка семи тысяч школьников и студентов в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



























На фестивале работали четыре тематических пространства. В локации «Просвещение» ребята смогли пообщаться «без галстуков» с региональными министрами молодёжной политики и образования и с врио ректора ПсковГУ. Здесь состоялись лекции о проектах и возможностях Росмолодёжи в рамках программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» и выступление брейкинг‑центра «О54».

Свои возможности в пространстве «Знакомство» представили ведущие вузы и колледжи Псковской области. На площадке также работали центр «Воин», Федерация фиджитал‑спорта, Российские студенческие отряды, «Движение первых», арт‑резиденция «Таврида», региональное сообщество «Росмолодёжь. Предпринимай» и Молодёжный кадровый центр.

Пространство «Инициатив» позволило участникам ближе познакомиться с деятельностью молодёжных и волонтёрских организаций региона – так ребята могли выбрать подходящий проект и найти единомышленников.

Любителей активного отдыха объединило пространство «Спорт». Здесь работали лазертаг, лучный тир и площадка командных игр.

Главным музыкальным центром фестиваля стала сцена, где в течение всего дня выступали студенты, музыкальные группы и участники арт‑резиденции «Таврида».

Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив совместно с ПсковГУ при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие прошло по программе Росмолодёжи «Регион для молодых» в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что более 200 школьников и студентов посетили площадку Молодёжного кадрового центра на фестивале «Время открытий» в Пскове.