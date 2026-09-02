Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь тысяч псковичей отметили начало учебного года на фестивале «Время открытий»

В Финском парке прошёл масштабный фестиваль «Время открытий», приуроченный к началу нового учебного года. Праздник объединил порядка семи тысяч школьников и студентов в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль «Время открытий» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

На фестивале работали четыре тематических пространства. В локации «Просвещение» ребята смогли пообщаться «без галстуков» с региональными министрами молодёжной политики и образования и с врио ректора ПсковГУ. Здесь состоялись лекции о проектах и возможностях Росмолодёжи в рамках программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» и выступление брейкинг‑центра «О54».

Свои возможности в пространстве «Знакомство» представили ведущие вузы и колледжи Псковской области. На площадке также работали центр «Воин», Федерация фиджитал‑спорта, Российские студенческие отряды, «Движение первых», арт‑резиденция «Таврида», региональное сообщество «Росмолодёжь. Предпринимай» и Молодёжный кадровый центр.

Пространство «Инициатив» позволило участникам ближе познакомиться с деятельностью молодёжных и волонтёрских организаций региона – так ребята могли выбрать подходящий проект и найти единомышленников.

Любителей активного отдыха объединило пространство «Спорт». Здесь работали лазертаг, лучный тир и площадка командных игр.

Главным музыкальным центром фестиваля стала сцена, где в течение всего дня выступали студенты, музыкальные группы и участники арт‑резиденции «Таврида».

Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив совместно с ПсковГУ при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие прошло по программе Росмолодёжи «Регион для молодых» в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что более 200 школьников и студентов посетили площадку Молодёжного кадрового центра на фестивале «Время открытий» в Пскове.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Россельхознадзор выявил очаги опасного сорняка на 60 участках в Псковской области
02 сентября 2026

От качества воды до освещения: жители Дедовичского округа обсудили с властями ряд вопросов
02 сентября 2026

В Пскове чествовали победителей конкурсов «Педагогический дебют» и «Наставник года»
02 сентября 2026

Семь тысяч псковичей отметили начало учебного года на фестивале «Время открытий»
02 сентября 2026

Псковские власти и горожане поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского
02 сентября 2026

Пока мы не видим бабьего лета – Тала Нещадимова
02 сентября 2026

Михаил Ведерников: Доблесть бойцов, преданность присяге и высочайший профессионализм – настоящая гордость нашего региона
02 сентября 2026

На фестивале в Пскове пройдёт фотоконкурс «Территория детства в кадре»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...