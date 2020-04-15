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Общество

ПАИ-live c Виктором Мусатовым начнется в 15:00

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области  Виктор Мусатов станет гостем Паи-live на сайте Псковского агентства информации во вторник 14 апреля в 15:00.

В прямом эфире поговорим о «странном» весеннем сезоне охоты, который завершился на этой неделе, о том, какие будут ограничения на лов рыбы. Одной из главных тем станут лесные вырубки в Псковской области, контроль за ними и работа с лесозаготовителями, которые не всегда готовы соблюдать закон.

Онлайн-трансляция разговора с Виктором Мусатовым будет вестись на сайте Псковского агентства информации, в группе ПАИ в Вконтакте, а также в Instagram-аккаунте

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