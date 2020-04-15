0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

ПАИ разыгрывает вкусные призы от «Розарио» за забавные фото и видео в самоизоляции

Розыгрыш вкусных призов в ПАИ каждый день в 15:00. Фото: "Васаби/Розарио" в соцсети "ВКонтакте".

Каждый день редакция Псковского агентства информации разыгрывает призы от ресторана «Розарио». Расскажите о том, как вы проводите карантин, и получите в подарок любимые суши или пиццу от псковского ресторана.

Для участия в конкурсе выкладывайте веселые и оригинальные фото или видео в свой аккаунт в Instagram. Отмечайте в публикации ПАИ (@informpskov) и «Розарио» (@rozariopskov), а также не забудьте подписаться на эти аккаунты. Ставьте в посте хештег #домасПАИ и ждите результата конкурса в 15:00.

Призы разыгрываются каждый день. 14 апреля на кону набор роллов «Спешл Ассорти», 15 апреля – набор суши «Запеченное ассорти», 16 апреля – пицца «Рустика», 17 апреля – пицца «Охотничья», 18 апреля – пицца «Барбекю».

Победителей определит редакция ПАИ. Самых ярких и интересных мы будем выбирать каждый день в 15:00. Первый приз разыгрывается уже сегодня.

Участвовать в конкурсе могут только жители Пскова, так как доставить блюдо из псковского ресторана в другой муниципалитет будет проблематично.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО) Михаил Ведерников назвал риском для Псковской области близость трех государств на фоне пандемии Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области Пик распространения коронавируса в Псковской области ожидается в начале мая Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам Полицейские провели рейд по магазинам в Кунье ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома Музеи и зоопарки могут попасть в список пострадавших из-за пандемии отраслей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...