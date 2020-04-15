ПАИ разыгрывает вкусные призы от «Розарио» за забавные фото и видео в самоизоляции

14:06, 14 апреля 2020, ПАИ

Каждый день редакция Псковского агентства информации разыгрывает призы от ресторана «Розарио». Расскажите о том, как вы проводите карантин, и получите в подарок любимые суши или пиццу от псковского ресторана.

Для участия в конкурсе выкладывайте веселые и оригинальные фото или видео в свой аккаунт в Instagram. Отмечайте в публикации ПАИ (@informpskov) и «Розарио» (@rozariopskov), а также не забудьте подписаться на эти аккаунты. Ставьте в посте хештег #домасПАИ и ждите результата конкурса в 15:00.

Призы разыгрываются каждый день. 14 апреля на кону набор роллов «Спешл Ассорти», 15 апреля – набор суши «Запеченное ассорти», 16 апреля – пицца «Рустика», 17 апреля – пицца «Охотничья», 18 апреля – пицца «Барбекю».

Победителей определит редакция ПАИ. Самых ярких и интересных мы будем выбирать каждый день в 15:00. Первый приз разыгрывается уже сегодня.

Участвовать в конкурсе могут только жители Пскова, так как доставить блюдо из псковского ресторана в другой муниципалитет будет проблематично.