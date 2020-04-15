Как успешно пройти собеседование, расскажет специалист Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ

14:14, 14 апреля 2020, ПАИ

Псковичей приглашают на дистанционный мастер-класс «Кейсы на собеседовании». Специалист Центра карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и административного права Татьяна Денисенко расскажет, как подготовиться к собеседованию и пройти его успешно.

Мастер-класс состоится 16 апреля в 12:00 в формате конференции в Zoom.

Записаться можно в группе Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ (https://vk.com/rabotapskgu). Отправьте сообщение с пометкой «Записаться на мастер-класс».