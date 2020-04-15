Гигиенические маски можно купить на предприятии «Псков-Полимер»

14:38, 14 апреля 2020, ПАИ

На предприятии «Псков-Полимер» можно купить гигиенические маски. Корреспондент Псковского агентства информации позвонил на завод и под видом обычного покупателя сделал заказ масок в количестве 50 штук.

Звонок сразу перевели на менеджера, который отметил, что завод занимается изготовлением одноразовых гигиенических масок. Оплатить маски можно как за наличный, так и за безналичный расчет.

На данный момент завод работает до 13:00 часов. Маски предложили также заказать у дистрибьюторов в Пскове и отметили, что в наличии они есть. Найти телефон завода можно в системе 2GIS. Директор псковской обувной фабрики Юрий Сорокин опроверг слух о фейковом производстве масок.