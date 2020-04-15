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Общество

В Псковской области в этом году выдали почти на треть меньше разрешений на охоту

В Псковской области количество выданных разрешений на охоту сократилось на 30%. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов 14 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

Виктор Мусатов отметил, что значительная часть разрешений на охоту выдавалась с осени прошлого года.

«Мы проводили разъяснительную работу с населением, телефоны у нас накалялись по вопросам об охоте, - рассказал Виктор Мусатов. – Но люди сами принимали решение  идти на охоту или нет».

Он также рассказал, что этот сезон охоты на водоплавающую птицу отличался от предыдущего, единственное, общей осталась продолжительность охоты – 10 дней. Охота в этом году была в срок с 4 по 13 апреля. 

«Мы помним, что зимы не было, раньше начался прилет птицы, потребовалось сместить сроки охоты», - добавил Виктор Мусатов, отметив, что корректировку внесли и события, связанные с коронавирусом.

Охота на территории региона проводилась с учетом ограничительных мер, действовал также особый противопожарный режим, было ограничено передвижение между муниципальными образованиями. При принятии решений вводить ограничения или провести охоту учитывали ряд факторов.

«Весенняя охота на птицу – достаточно индивидуальная охота, скопления людей не наблюдается, - отметил Виктор Мусатов. – Это отдушина для населения».

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