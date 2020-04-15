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Общество

Псковичей просят соблюдать дистанцию во время рыбалки на Великой

В Псковской области пока что не ввели ограничения на любительский лов, однако рыбаков просят выдерживать социальную дистанцию. Об этом в эфире ПАИ-live 14 апреля сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«На мой взгляд, не стоит вводить такие ограничительные меры. Всего несколько субъектов ввели такой запрет, например Астраханская область. Думаю, для Псковской области это не настолько актуально, но надо выдерживать социальную дистанцию», - сказал Виктор Мусатов.

Исключения при передвижении между муниципалитетами для рыбаков делать не будут. Пересечь границы между районами можно только при документальном обосновании права на это.

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