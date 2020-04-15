Путин: Требуются экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции

15:41, 14 апреля 2020, ПАИ

«Требуются экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», - заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Об этом пишет ТАСС.

Путин сказал, что согласен с прозвучавшими на встрече оценками насчет негативного влияния пандемии на все стороны жизни, причем практически во всем мире, на социальную сферу и экономику. По словам президента, затруднена торговля товарами и услугами, снизилась мобильность населения, глобальные финансовые и сырьевые рынки подвержены волатильности. Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения.

Президент также заявил о важности сотрудничества всех стран, в том числе в формате ЕАЭС, для борьбы с пандемией коронавируса. «Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕврАзЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров «пятерки», - добавил Владимир Путин.