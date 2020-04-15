0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

Псковичи не смогут вернуть деньги за «сгоревший» апрельский проездной

Продлить апрельский проездной у псковичей не получится. Фото: Дарья Хваткова.

Вернуть деньги или продлить срок действия проездного билета на апрель у псковичей не получится. На сайте губернатора Псковской области появилось обращение  жительницы города, которая рассказала о своей проблеме: псковичка купила проездной на апрель, но в связи с распространением коронавируса на работу она не ездит.

«В конце марта мною был приобретен проездной билет на апрель. Месяц идет, ситуация остается сложной, на работу я не езжу. Проездной лежит просто так, «сгорает», как и мои деньги, заплаченные за него. Скажите, будет ли как-то решаться сложившаяся ситуация с проездными, ведь я такая явно не одна (путем возврата средств или продления проездного на апрель на следующий месяц)?» - обращается жительница Пскова к губернатору.

В «Псковпассажиравтотрансе» Псковскому агентству информации прокомментировали ситуацию.

«Возврат денежных средств за общегражданский проездной билет, а также продление срока его действия не предусмотрены, поскольку проездной билет является действительным весь апрель. Движение городского общественного транспорта не отменено», - ответили ПАИ на предприятии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО) Михаил Ведерников назвал риском для Псковской области близость трех государств на фоне пандемии Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области Пик распространения коронавируса в Псковской области ожидается в начале мая Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам Полицейские провели рейд по магазинам в Кунье ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома Музеи и зоопарки могут попасть в список пострадавших из-за пандемии отраслей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...