Псковичи не смогут вернуть деньги за «сгоревший» апрельский проездной

15:56, 14 апреля 2020, ПАИ

Вернуть деньги или продлить срок действия проездного билета на апрель у псковичей не получится. На сайте губернатора Псковской области появилось обращение жительницы города, которая рассказала о своей проблеме: псковичка купила проездной на апрель, но в связи с распространением коронавируса на работу она не ездит.

«В конце марта мною был приобретен проездной билет на апрель. Месяц идет, ситуация остается сложной, на работу я не езжу. Проездной лежит просто так, «сгорает», как и мои деньги, заплаченные за него. Скажите, будет ли как-то решаться сложившаяся ситуация с проездными, ведь я такая явно не одна (путем возврата средств или продления проездного на апрель на следующий месяц)?» - обращается жительница Пскова к губернатору.

В «Псковпассажиравтотрансе» Псковскому агентству информации прокомментировали ситуацию.

«Возврат денежных средств за общегражданский проездной билет, а также продление срока его действия не предусмотрены, поскольку проездной билет является действительным весь апрель. Движение городского общественного транспорта не отменено», - ответили ПАИ на предприятии.