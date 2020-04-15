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Общество

Железнодорожный переезд у Локни оборудуют видеокамерами

Железнодорожный переезд у Локни в Псковской области оборудуют средствами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В третьем квартале видеокамеры появятся также недалеко от железнодорожных станций Стекольный и Заборье в Ленинградской области.

Комплексы запрограммированы на автоматическое включение непосредственно в момент нарушения и онлайн-передачу информации об этом в ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) ГИБДД.

Выбор именно этих переездов не случаен, главным критерием установки системы стало количество ДТП на переезде и пострадавших граждан за последние три года.

Всего на территории Октябрьской железной дороги системами видеонаблюдения оборудовано 109 переездов.

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