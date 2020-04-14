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Подпольную нарколабораторию организовал у себя дома 38-летний житель Пскова

Фото УМВД России по Псковской области

Подпольную нарколабораторию организовал в подвале своего дома 38-летний житель Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото УМВД России по Псковской области

Пскович снабдил лабораторию техническими приспособлениями и удобрениями для выращивания конопли и производства марихуаны.

Фото УМВД России по Псковской области

По месту жительства «садовода» обнаружены и изъяты 30 кустов конопли, части растений конопли общей массой 1178,66 граммов, более 4 граммов марихуаны, а также тепловые лампы, вентиляторы и иное специальное оборудование, удобрения, контейнеры с семенами и грунт.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 228 и ч. 1 статьи 231 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.

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