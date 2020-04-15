Эпидемиолог: коронавирус распространяется на четыре метра

17:57, 14 апреля 2020, ПАИ

Инфицированный человек может передать вирус на расстоянии четырех метров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико.

«Вирус обладает потенциалом к широкому распространению, - сказал специалист. - Сегодня известны новые сведения от CDC [Центр по предупреждению и контролю заболеваний США], что он может передаваться на четыре метра, то есть инфицированный человек может передавать вирус на четыре метра».

Основной способ передачи нового вируса – воздушно-капельный, однако это не единственный путь заражения. В воздухе COVID-19 может сохраняться от 30 минут до трех часов, на поверхности предметов – до нескольких дней.

В связи с этим в Псковской области ввели режим самоизоляции. Теперь псковичи могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.