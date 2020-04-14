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Высокий рост дистанционных мошенничеств фиксируется в Псковской области

Рост хищений денег с использованием информационных и электронно-коммуникационных технологий фиксируется в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, с начала года в регионе зарегистрировано 409 таких преступлений, в прошлом году – 189.

Всего в Псковской области с 1 января зарегистрировано 2583 преступления (за аналогичный период прошлого года – 2609). Меньше произошло краж (855, в прошлом году - 877), квалифицированных грабежей (12, в прошлом году – 15) и разбоев (6, в прошлом году – 14).

В пресс-службе добавили, что в регионе сохраняется высокая выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (401, в прошлом году – 350).

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