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Общество

В Пскове прошли общественные слушания по ликвидации городской свалки

В Пскове прошли слушания по ликвидации городской свалки. ФОТО: Андрей Степанов

 

В областном центре 14 апреля прошли общественные слушания по ликвидации Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». В частности, рассматривалась разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта и накопленного вреда окружающей среде – городской свалки, которая расположена по улице Рижский прсопект, 106Б.

По итогам регистрации в зале присутствовало 17 человек. В условиях сложишейся ситуации с распрсотранением коронавируса была опубликова информация о возможности направлять пожелания и замечания по почте и не присутствовать физически на слушаниях.

«Предложений и дополнений не поступило. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер», - заметил Сергей Гаврилов, замглавы города Пскова.

Замглавы УГХ Татьяна Алексеева напомнила, что полигон был закрыт 31 декабря 2017 года. Из-за отсутствия финансирования разработка проектно-сметной документации не соблюдалась, территория не охранялась.

«В связи с реализацией федерального проекта «Чистая страна» был проведен конкурс на выполнение проектно-сметной документации. Победителем сал «Институт проектирования, экологии и гигиены» из Санкт-Петербурга, с которым заключили в 2019 году контракт. Проект был разработан, а сегодня мы рассматриваем результат данной работы и затем продолжим дальнейшую реализацию», - заметила Татьяна Алексеева.

Документация содержит техническое задание на разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС.

 

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