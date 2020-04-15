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Общество

Турбизнес просит правительство дать возможность не возвращать деньги за бронь

Союз туризма и гостеприимства направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать возможность туроператорам, турфирмам и гостиницам не возвращать средства гражданам за несостоявшуюся поездку или размещение с 9 марта по 30 сентября 2020 года. Как пишет ТАСС, отрасль просит заменить возврат ваучерами, которыми можно будет воспользоваться до конца 2021 года.

«Среди прочего СТГ предлагает предоставить гостиницам и иным средствам размещения, туроператорам и турагентствам права использовать средства за несостоявшуюся поездку или аннулированный тур/размещение, приходящиеся на период с 09.03.20 по 30.09.20, на оказание аналогичной услуги в 2021 году (предоставив потребителю вместо возврата денежных средств ваучер, которым можно воспользоваться до 31.12.2021), или отсрочку возврата денежных средств на период после января 2021 года», - говорится в сообщении.

Член генсовета «Деловой России» Наталья Изюмова пояснила, что перед принятием решения о финансовой поддержке туроператоров предлагается провести проверку поступления зарубежным отелям оплат по туристическим путевкам от российских туроператоров.

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