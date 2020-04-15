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Общество

В Псковской области должнику штраф в 200 тысяч рублей заменили на обязательные работы

В УФССП по Псковской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с физического лица штрафа в 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Как  сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, судебный пристав вручил должнику постановление, но штраф оплачен так и не был. Должник в суд за получением отсрочки тоже не обращался. Судебному приставу пришлось обратиться в суд.

По решению суда наказание в виде штрафа было заменено на 240 часов обязательных работ. Теперь жителю области придется заняться общественным полезным трудом.

 

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