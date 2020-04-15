Музеи и зоопарки могут попасть в список пострадавших из-за пандемии отраслей

21:12, 14 апреля 2020, ПАИ

Музеи и зоопарки могут попасть в список наиболее пострадавших отраслей российской экономики из-за распространения коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой к правительству вышло Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте министерства.

В этом случае данные компании смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, подчеркнули в ведомстве.

В проекте постановления правительства указывается, что работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, это повлекло существенное снижение доходов в этой сфере.

Правительство страны по инициативе Минэкономразвития уже включило в перечень пострадавших отраслей деятельность кинотеатров и стоматологических клиник.