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Житель Идрицы перерезал горло матери

Житель Идрицы в результате ссоры перерезал ножом горло своей матери. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, подозреваемого задержали.

Трагедия произошла в доме злоумышленника 9 марта. Сын закопал тело пожилой матери в двух километрах от дома на территории бывшего завода по производству кирпичей.

Сообщение об исчезновении женщины поступило в органы внутренних дел 17 марта. Недавно злоумышленник написал явку с повинной.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, добавили в ведомстве.

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