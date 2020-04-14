Житель Идрицы перерезал горло матери

20:40, 14 апреля 2020, ПАИ

Житель Идрицы в результате ссоры перерезал ножом горло своей матери. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, подозреваемого задержали.

Трагедия произошла в доме злоумышленника 9 марта. Сын закопал тело пожилой матери в двух километрах от дома на территории бывшего завода по производству кирпичей.

Сообщение об исчезновении женщины поступило в органы внутренних дел 17 марта. Недавно злоумышленник написал явку с повинной.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, добавили в ведомстве.