Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома

21:38, 14 апреля 2020, ПАИ

Глава Порховского района Виктор Степанов призвал жителей и гостей муниципалитета соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет газета «Порховский вестник».

«Я обращаюсь к нашим жителям старше 65 лет, а также к тем, у кого есть хронические заболевания, – отметил он. – Очень важно, чтобы вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции. Прошу вас в аптеку или в магазин выходить только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы, которые вместе с волонтерами готовы откликнуться на любой звонок и прийти к вам на помощь».

Кроме этого, глава района призвал родителей не снижать контроль за выходом детей из дома. Виктор Степанов подчеркнул, что основная опасность коронавируса состоит в его быстром распространении. «Заразиться им намного легче, чем гриппом или вирусными заболеваниями, к которым мы привыкли. Прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием. Они могут показаться излишне жесткими и даже неприятными, но они абсолютно необходимы. Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Если они будут в безопасности — мы сможем эффективно противостоять вирусу», – сказал он.

«Наша главная задача сейчас проявить заботу и внимание, – продолжил Виктор Степанов. – Прошу всех, у кого есть пожилые родители, поговорить с ними, объяснить, почему сегодня так важно оставаться дома. Позаботьтесь о них, привезите продукты, чаще звоните. Говорите, что вы их любите и сообщайте приятные новости о внуках. Именно сейчас мы должны оставаться вместе, несмотря на то, что вирус вынуждает нас держать дистанцию».

«Накануне Великой Пасхи многие священнослужители дают советы верующим, именно поэтому владыка Тихон, как и предстоятель Русской церкви святейший патриарх Кирилл, призвал всех православных христиан к домашней молитве, приведя в пример опыт преподобной Марии Египетской и других святых, уходивших в пустыню или в затвор для уединённой молитвы. Понятно, что мы можем им только подражать, но сам их подвиг демонстрирует возможности молитвы и спасения вне соборных богослужений», – отметил глава Порховского района.

«Сегодня всем хорошо известны меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения. Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам местных властей или запретам. Сегодня от каждого требуется сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас, берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!» – добавил Виктор Степанов.

В Псковской области коронавирус подтвердили у 29 пациентов, четверо инфицированных скончались.