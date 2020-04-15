Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам

23:14, 14 апреля 2020, ПАИ

Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам. Как пишет ТАСС, по состоянию на 11:00 14 апреля в мире зарегистрировали 1 844 863 инфицированных и 117 021 умерших.

За последние сутки заразились COVID-19 71 779 человек, а количество летальных исходов возросло на 5369. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего инфицированных и умерших в Европе: 943 272 и 80 712 случаев соответственно.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 644 986 человек, 25 551 умер.

В Псковской области коронавирус подтвердили у 29 пациентов, четверо инфицированных скончались.