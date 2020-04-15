Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области

00:08, 15 апреля 2020, ПАИ

Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в пяти районах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В Псковском районе инфицированы 5 человек, в Дедовичском – 3, в Гдовском – 2, в Островском – 2, в Плюсском – 1. В Пскове коронавирус подтвердили у 16 пациентов.

«К сожалению, женщина 55 лет, которая долгое время была подключена к аппарату ИВЛ и оставалась в тяжёлом состоянии, сегодня умерла, – отметил губернатор. – Приношу искренние соболезнования всем родным и близким. Это уже четвёртая смерть в нашем регионе».

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что за неделю число заболевших выросло более чем в два раза. «И только сегодня добавилось сразу 5 подтверждённых диагнозов. Один пациент по-прежнему в тяжёлом состоянии», – продолжил он.

«Псковская область вступила в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией, и скорость её распространения заметно выросла», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что еще два человека выздоровели, несколько диагнозов не подтвердилось. «В частности, референс-центр дал отрицательное заключение по кондуктору «Псковпассажиравтотранса» (и это снимает подозрение с контрольной группы в 200 человек) и врачу Псковской областной клинической больницы», – пояснил глава региона.

«Призываю всех к разумному отношению ко всем противоэпидемиологическим мероприятиям. Каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Берегите себя!» – добавил Михаил Ведерников.