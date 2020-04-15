Начни утро с псковским спортом - #СтаньСильнееПокаДома

07:05, 15 апреля 2020, ПАИ

Пока все сидят по домам, а фитнес-клубы закрыты, про спорт забывать никак нельзя. Предлагаем нашим читателям делать зарядку вместе с нами! Псковское агентство информации попросило известных псковских спортсменов и тренеров показать, как они тренируются дома. Поэтому представляем вам новую антикоронавирусную рубрику #СтаньСильнееПокаДома.

Первым гостем проекта стал Александр Коренблюм, полузащитник футбольного клуба "Псков-747": кандидат в мастера спорта России по футболу, победитель всероссийского турнира "Кожаный мяч", победитель первенства Северо-Запада и обладатель серебра первенства России в составе сборной федерального округа.

- Сейчас занимаюсь спортом, как и все, дома. Делаю упражнения на все группы мышц, совершаю пробежки по утрам. Читаю, конкретно сейчас - "Трех мушкетеров", играю с друзьями по сети в Counter Strike и FIFA, занимаюсь по удаленке (Александр - 11-классник. - Прим.ред.). Задавать, кажется, стали больше, чем обычно, непривычно, но справляюсь. Желаю никому не унывать, скоро все наладится, - поделился настроением Коренблюм.

Спортивным клубам и фитнес-центрам в Псковской области с 10 апреля разрешили проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе. Александр Кузьмин выразил свое мнение, что это замечательная инициатива.