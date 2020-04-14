Полиция раскрыла кражу газонокосилки и мотоблока в Великолукском районе

08:50, 15 апреля 2020, ПАИ

Сотрудники полиции раскрыли серию краж на территории области и задержали подозреваемых.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Купуй Великолукского района у дома на улице Родниковой неизвестные сорвали замок с гаража и похитили мотоблок и газонокосилку. Ущерб составил 40 тысяч рублей. В результате оперативного розыска полиция установила двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 33-летний житель Великолукского района и неработающий 32-летний великолучанин. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

А в поселке Красногородск с 29 марта по 14 апреля из гаража у дома на улице Больничной неизвестный похитил бензотриммер. В этой краже подозревается 44-летний житель Красногородского района. Он уже дал признательные показания, похищенное изъято.

А в Великих Луках перед судом предстанет жительница Великолукского района, которая сняла с чужой карты деньги.