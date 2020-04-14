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Руководитель одного из муниципальных предприятий в Печорском районе скрыл от Псковстата задолженность по зарплате

Руководитель одного из муниципальных предприятий в Печорском районе скрыл от органов официальной статистики (Псковстат) наличие задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В адрес директора муниципального предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление субъектам официального статистического учета первичных статистических данных).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате на предприятии погашена, сотрудникам выплачена компенсация за задержку заработной платы.

Директор предприятия привлечен к административной ответственности.

 

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