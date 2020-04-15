Одна из деревень в Невельском районе оказалась не защищена от лесных пожаров

09:39, 15 апреля 2020, ПАИ

Деревня Сомино в Невельском районе, расположенная недалеко от леса, оказалась не защищена от лесных пожаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, администрация Плисской волости не обеспечила очистку земли между лесом и деревней от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Также лес не был отделён от деревни противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра или иным противопожарным барьером.

В адрес главы сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений закона находятся на контроле в природоохранной межрайонной прокуратуре.