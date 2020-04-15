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Общество

Начальник УГИБДД по Пскову Владимир Папорт станет гостем ПАИ-live

Начальник УГИБДД по Пскову Владимир Папорт

Начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт станет гостем ПАИ-live в среду, 15 апреля, в 10:45.

Темой разговора станут изменения в дорожной обстановке в городе за последний месяц, поговорим о том, какие меры принимаются для снижения количества ДТП с участием пешеходов, оценим состояние городских дорог после зимнего сезона.

Онлайн-трансляцию ПАИ-live можно увидеть на сайте Псковского агентства информации, в группе ПАИ ВКонтакте, а также в стриме в Instagram-аккаунте ПАИ.

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