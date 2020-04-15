Посещение суда, участие в похоронах, визит к врачу: в Татарстане можно выходить из дома только в десяти случаях

10:25, 15 апреля 2020, ПАИ

С 1 апреля в Татарстане ввели режим самоизоляции, жители республики могут выходить из дома несколько раз в неделю по СМС-разрешению. «Псковская правда» изучила публикации российских СМИ о противокоронавирусных мерах, предпринимаемых в разных регионах, и сравнила их с ситуацией в Псковской области.

Так, в Татарстане для получения пропуска необходимо отправить сообщение с ФИО, данными паспорта и адресом человека на специальный номер. Разрешение на выход из дома можно получить по десяти поводам: посещение суда, доставка ребенка в детский сад, поездка к врачу, участие в похоронах, получение паспорта, выезд на дачу, посещение банка или почты, оказание помощи нетрудоспособным родственникам, переезд на новое место жительства и посещение Пенсионного фонда или МФЦ. 12 апреля эти правила еще больше ужесточили.

За нарушение этих правил физическим лицам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным – от 50 до 150 тысяч, юридическим – от 200 до 500 тысяч.

На сайте «Псковской правды» вышел полный текст статьи Максима Андреева с другими примерами антикоронавирусных мер в различных регионах России.