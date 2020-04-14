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Почти полмиллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с лжесотрудниками банков

Почти полмиллиона рублей потеряли жители Пскова, Острова и Новоржева после общения с лжесотрудниками банков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 апреля 35-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются снять деньги с её карты. Под предлогом предотвращения транзакции мошенник сумел списать с банковской карты псковички 142 тысячи рублей.

По аналогичной мошеннической схеме у жителя Острова похитили 140 тысяч рублей. В результате обманных действий лжесотрудника банка ещё ода пожилая псковичка лишилась 98 тысяч рублей, а пенсионерка из Новоржева осталась без 20 тысяч рублей. 13 и14 апреля в регионе зарегистрировано шесть подобных эпизодов. В итоге после общения с мошенниками псковичи лишились 468 тысяч рублей.

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