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Общество

Около 800 детей Пскова посещают дошкольные учреждения

В условиях принятых ограничительных мероприятий в детских садах города открыты 92 дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать. В Пскове 62 дошкольных учреждения посещают 777 детей. По сравнению с данными на 8 апреля разница колоссальная, тогда учреждения посещали 250 детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день в каждом учреждении работают от 1 до 3 дежурных групп. В детских садах № 13, 14, 44 — группы не набраны.

Распределение в детские сады идет с 1 апреля 2020 года, информацию можно узнать по телефону 290464 или по электронной почте uo@pskovadmin.ru, заметили в управлении образования администрации Пскова. Кроме того, в ведомстве порекомендовали обращаться конкретно к заведующей детсадом, который посещает ребенок.

Кроме того, в школах № 20, 8, 12, 47 открыты дежурные классы для учеников начальной школы. Их посещают 26 детей, в основном дети работников здравоохранения.

По всем волнующим вопросам можно звонить 290464, 290478.

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