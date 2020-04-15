Скобари-перфекционисты на карантине никуда не торопятся: псковичи делятся рецептами со снетком

10:50, 15 апреля 2020, ПАИ

Чем занимаются псковичи на карантине? Как вариант, лакомятся любимым снетком, который с недавнего времени наконец-то появился на прилавках и, как всегда, пользуется спросом. Но просто приготовить блюдо из снетка – слишком тривиально для затянувшегося карантина. Во время самоизоляции люди стараются превратить любое действие в акт искусства. Житель Пскова выложил на своей страничке в Facebook фото идеально разложенных на противне рыбешек с подписью «Скобари-перфекционисты на карантине никуда не торопятся».

«Вкусный» пост с местным брендом набрал немало лайков и остроумных комментариев. Друзья похвалили автора за «филигранную работу» и даже попросили одолжить пинцет для такой раскладки, также оценили выбор рыбок одинакового размера: «Каждый снеток, знай свой шесток». Но все-таки придирчивые псковичи не до конца удовлетворились совершенством форм этого блюда. «Для полного торжества перфекционизма надо, чтоб равное количество рыбок в столбцах было», - отметили в комментариях.

«Рыбным квадратом Малевича» (по названию подписчиков) заинтересовались и мы. Красиво, но вкусно ли? Псковское агентство информации попросило гурмана-перфекциониста поделиться своим рецептом «для самых ленивых карантинщиков», которым не очень хочется варить суп из снетка или запекать его в пироге, а полакомиться местным деликатесом хочется.

«Практически каждый пскович любит и умеет готовить местный специалитет – чудского снетка. Есть несколько основных рецептов для этого блюда. Снеток с жареной картошкой – классика жанра. Можно просто обжарить рыбку на сковороде, умельцы запекают его в пироге или варят суп «Снетовицу» из сушёного обитателя псково-чудского водоёма. Я расскажу вам рецепт для самых ленивых карантинщиков. Свежий снеток промываем в дуршлаге, выкладываем на противень и солим по вкусу. Я использую пергамент, который слегка можно смазать маслом, чтобы рыба не прилипала. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Весь процесс занимает полчаса. Правда, съедается это блюдо значительно быстрее», - поделился с ПАИ своим рецептом житель Пскова.