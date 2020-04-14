0
11:00
Количество заражённых коронавирусом выросло в Псковской области
10:27
Сотрудника силового ведомства подозревают в незаконной рыбалке на Чудском озере
09:09
Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
18:45
Под колеса «Нивы» в Пскове попал 39-летний мужчина
14:08
В Пскове любителей шашлыка привлекли к административной ответственности
11:18
Количество палов травы возрастает в Псковской области
11:01
В Пскове пьяная девушка на BMW X5 влетела на частный участок
Еще новости
Происшествия

Наезды на пешеходов лидируют среди ДТП в Пскове

Пешеходов сбивают и в Пскове, и в области. ФОТО: Андрей Степанов.

Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в Пскове является наезд на пешеходов. Всего за три месяца в городе произошла 61 авария, 37 из них – это наезды на пешеходов. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 15 апреля.

Особенно много ДТП было в зимний период: зимой рано темнеет и поздно рассветает. А по закону носить светоотражатели обязательно только за городом. «Не все жители Пскова ответственно подходят к рекомендации носить светоотражающие элементы», - заметил Владимир Папорт.

Большое количество ДТП с пешеходами происходит на нерегулируемых переходах. «Самый безопасный переход со светофором – там безопасно. Более аккуратными надо быть и пешеходам и водителям на нерегилируемом пешеходном переходе», - сказал начальник УГИБДД.

В период самоизоляции количество аварий в городе снизилось. 23 дорожно-транспортных происшествия из 61 – столкновения транспортных средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Количество заражённых коронавирусом выросло в Псковской области
14 апреля 2020
Количество заражённых коронавирусом выросло в Псковской области 1
Сотрудника силового ведомства подозревают в незаконной рыбалке на Чудском озере
14 апреля 2020
Сотрудника силового ведомства подозревают в незаконной рыбалке на Чудском озере
Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
14 апреля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
Под колеса «Нивы» в Пскове попал 39-летний мужчина
13 апреля 2020
Под колеса «Нивы» в Пскове попал 39-летний мужчина
В Пскове любителей шашлыка привлекли к административной ответственности
13 апреля 2020
В Пскове любителей шашлыка привлекли к административной ответственности 4
Количество палов травы возрастает в Псковской области
13 апреля 2020
Количество палов травы возрастает в Псковской области
В Пскове пьяная девушка на BMW X5 влетела на частный участок
13 апреля 2020
В Пскове пьяная девушка на BMW X5 влетела на частный участок 3
Невельский фермер осужден за махинацию с грантом на развитие хозяйства
13 апреля 2020
Невельский фермер осужден за махинацию с грантом на развитие хозяйства

Идет загрузка...