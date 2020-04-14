Наезды на пешеходов лидируют среди ДТП в Пскове

11:08, 15 апреля 2020, ПАИ

Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в Пскове является наезд на пешеходов. Всего за три месяца в городе произошла 61 авария, 37 из них – это наезды на пешеходов. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 15 апреля.

Особенно много ДТП было в зимний период: зимой рано темнеет и поздно рассветает. А по закону носить светоотражатели обязательно только за городом. «Не все жители Пскова ответственно подходят к рекомендации носить светоотражающие элементы», - заметил Владимир Папорт.

Большое количество ДТП с пешеходами происходит на нерегулируемых переходах. «Самый безопасный переход со светофором – там безопасно. Более аккуратными надо быть и пешеходам и водителям на нерегилируемом пешеходном переходе», - сказал начальник УГИБДД.

В период самоизоляции количество аварий в городе снизилось. 23 дорожно-транспортных происшествия из 61 – столкновения транспортных средств.