ГИБДД назвала самые проблемные дороги в Пскове

11:25, 15 апреля 2020, ПАИ

Этой зимой повреждения проезжей части не было, подрядчики оперативно устраняли уже имеющиеся ямы на дорогах. В Пскове начинается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный дороги». Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live 15 апреля.

Гость эфира рассказал и про наиболее проблемные дороги.

«Участок от улицы Вокзальной до улицы Льва Толстого - неудовлетворительное состояние проезжей части. Надеемся, что отремонтируют, там уже идет работа. На улице Инженерной на участке от улицы Толстого до Индустриальной идет замена асфальта. И на Рижском проспекте перед Ольгинским мостом со стороны улицы Максима Горького будет положен новый асфальт», - рассказал Владимир Папорт.

Он подчеркнул, что в этом году средства будут вложены в новую разметку, дорожная разметка будет нанесена термопластиком, как на участке улицы Юбилейной от Рижского проспекта до Дамбы.

«Этот участок показал, что пластик никуда не делся за зиму, разметка различима, в этом году ее немного подправят», - пояснил начальник УГИБДД региона. На разметку дорог в Пскове в этом году потратят 28 миллионов рублей, рассказывал в эфире ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

В Псковской области ещё остаются проблемы с освещением на дорогах.