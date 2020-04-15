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Общество

В ГИБДД Пскова требуются сотрудники

В ГИБДД Пскова открыты четыре вакансии. Фото: Дарья Хваткова.

В подразделении ГИБДД по городу Пскову есть четыре вакансии. Как сообщил начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live, зарплата сотрудников в начале службы составляет 30 тысяч рублей.

 Со временем сумма будет увеличиваться с учетом звания, должности, выслуги лет. Трех кандидатов подразделение уже оформляет, но все-таки сотрудники ведомству еще требуются. Всего в штате 78 служащих.

Также Владимир Папорт рассказал о судьбе старых машин ГИБДД после получения новой техники. Те автомобили, которые отработали свой срок, были списаны в резерв. Автопарк импортного производства, в частности машины Skoda Octavia, находятся в эксплуатации. По замечанию начальника отделения, эти автомобили обладают даже избыточной мощностью: с одной стороны, хороши в погоне, с другой – требуют от водителя повышенной аккуратности.

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