Услуга видеопереговоров доступна в исправительных колониях Псковской области

11:48, 15 апреля 2020, ПАИ

В исправительных колониях Псковской области доступна услуга видеопереговоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ИК-3 и ИК-6 осужденные могут воспользоваться услугой телефонных разговоров с использованием систем видеосвязи. Для этого в учреждениях есть переговорные пункты, оснащенные видеотерминалами. У осужденных есть возможность не только слышать, но и видеть собеседника.

Для видеопереговоров выделены специальные помещения учреждений, оснащенные абонентскими устройствами. Терминал для видеопереговоров – аппарат, оснащенный монитором с сенсорным экраном, телефонной трубкой и фронтальной видеокамерой.

Такие переговоры не являются заменой обычных краткосрочных свиданий и приравниваются к телефонному разговору.