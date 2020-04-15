При ремонте дороги в Усвятском районе впервые используют асфальтогранулобетон

12:00, 15 апреля 2020, ПАИ

При ремонте дороги Великие Луки – Усвяты впервые применят новую технологию: в нижний слой покрытия уложат асфальтогранулобетон. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, ранее этот материал применялся только на дорогах федерального значения.

Асфальтогранулобетон получают путем переработки изношенного дорожного покрытия: старый асфальт снимают с дороги, измельчают до крошки и обогащают минеральными добавками и вяжущими компонентами. Материал готовится непосредственно на месте ремонтных работ.

В комитете отмечают, что такое покрытие обладает высоким качеством, прочностью и долговечностью. Кроме того, в таком случае не требуется доставка материала.

В Усвятском районе асфальтогранулобетон будут укладывать в качестве нижнего слоя покрытия, верхний слой будет выполнен из обычной асфальтобетонной смеси.

7,5 километра дороги Великие Луки – Усвяты отремонтируют осенью этого года.