0
16:30
Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
16:15
Без короны: Жительница Пскова рассказала, как её лечили от COVID-19
15:34
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
15:17
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу
15:15
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
14:49
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
14:44
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Еще новости
Общество

При ремонте дороги в Усвятском районе впервые используют асфальтогранулобетон

На региональной дороге в Псковской области такую технологию используют впервые. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

При ремонте дороги Великие Луки – Усвяты впервые применят новую технологию: в нижний слой покрытия уложат асфальтогранулобетон. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, ранее этот материал применялся только на дорогах федерального значения.

Асфальтогранулобетон получают путем переработки изношенного дорожного покрытия: старый асфальт снимают с дороги, измельчают до крошки и обогащают минеральными добавками и вяжущими компонентами. Материал готовится непосредственно на месте ремонтных работ.

В комитете отмечают, что такое покрытие обладает высоким качеством, прочностью и долговечностью. Кроме того, в таком случае не требуется доставка материала.

Окончание ремонта дороги - 30 сентября 2020 года. Фото: пресс-служба комитета по транспорту Псковской области.

В Усвятском районе асфальтогранулобетон будут укладывать в качестве нижнего слоя покрытия, верхний слой будет выполнен из обычной асфальтобетонной смеси.

7,5 километра дороги Великие Луки – Усвяты отремонтируют осенью этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
15 апреля 2020
Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
15 апреля 2020
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу
15 апреля 2020
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу 1
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
15 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
15 апреля 2020
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15 апреля 2020
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Провести Пасху в кругу семьи посоветовала Марина Гаращенко псковичам
15 апреля 2020
Провести Пасху в кругу семьи посоветовала Марина Гаращенко псковичам
Военных привлекут к обработке городов в Псковской области
15 апреля 2020
Военных привлекут к обработке городов в Псковской области

Идет загрузка...