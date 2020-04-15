За нарушение режима самоизоляции псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей

12:33, 15 апреля 2020, ПАИ

На 15 тысяч рублей был оштрафован 34-летний житель Пскова за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля.

Псковский городской суд привлек к административной ответственности местного жителя за нарушение постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области о самоизоляции по месту проживания в связи с контактированием с лицом, являющимся возможным источником коронавирусной инфекции. Гражданин отрицать факт нарушения не стал.

«В первые дни нарушителей практически не штрафовали, - отметил губернатор. – Людям объясняли, советовали и рассказывали».

Теперь, по словам Михаила Ведерникова, все изменится и будут жестче наказывать нарушителей.