Губернатор Псковской области призвал уделять внимание социальной поддержке людей и бизнеса

12:39, 15 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал уделять внимание социальной поддержке людей и бизнеса. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля.

«Нужно уделять внимание мерам по социальной поддержке людей и бизнеса, - отметил губернатор. – Усилить также работу по информационному населению, заявительному характеру, по помощи».

«Я не в состоянии один разгребать 600 комментариев людей», - обратился губернатор к представителям социального обеспечения.

Михаил Ведерников также обратился к руководителю комитета со соцзащите Псковской области Ольге Евстигнеевой с просьбой оказывать оперативную помощь семьям, которые в этом нуждаются.