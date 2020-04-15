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Общество

Более 800 человек в Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Псковской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 800 человек. Об этом во время заседания оперативного штаба по коронавирусу 15 апреля заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Он отметил, что на данный момент в регионе 32 подтвержденных случая заражения коронавирусом, пять летальных случаев.

«Заболеваемость нарастает», - отметил Александр Нестерук.

На данный момент под наблюдением медиков находятся 824 человека, 307 из которых контактировали с зараженными, 514 – вернулись из-за рубежа. При этом с медицинского наблюдения сняли 2 183 человека.

819 человек обследовали на коронавирус в псковском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Более 100 исследований проводят за сутки.

«Очередей нет, но если будут ухудшения, то нужно будет разворачивать центр обследования», - добавил Александр Нестерук, отметив, что были заказаны еще 2 амплификатора для проведения исследований.

Также главный санитарный врач региона отметил, что нужно использовать потенциал закрытых курортов. В пример он привел санаторий «Хилово».

«Там можно развернуть стационары и обсерваторы, а также использовать персонал, - отметил Александр Нестерук. – В случае недостатка медицинских кадров и коек можно использовать учреждение целиком».

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