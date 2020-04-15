17 пациентов в Псковской области находятся на ИВЛ

12:56, 15 апреля 2020, ПАИ

К аппарату искусственной вентиляции легких в Псковской области подключены 17 пациентов с различными патологиями. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба 15 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе перепрофилированы под инфекционный профиль 313 коек. 225 из них подключены к кислороду. В рамках дополнительного финансирования комитет подключит к кислороду все перепрофилированные койки во всех корпусах городской больницы. Реанимационные койки также оснащены аппаратами ИВЛ.

Еще десять аппаратов искусственной вентиляции легких установят в конце апреля – мае. В будущем ожидается поставка еще 37 единиц оборудования. Марина Гаращенко выразила благодарность губернатору за поддержку комитета.

15 февраля стало известно о еще одном умершем от коронавируса в Псковской области. Диагноз подтвержден у 32 человек.