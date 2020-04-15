В Северо-Западной оперативной таможне сменился начальник

13:05, 15 апреля 2020, ПАИ

Николай Лагирев возглавил Северо-Западную оперативную таможню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по связям с общественностью окружного таможенного управления.

Николай Лагирев начал службу в таможенных органах в 2001 году в должности старшего оперуполномоченного Иркутской таможни. С 2008 по 2015 год занимал пост заместителя начальника по правоохранительной деятельности таможни в Иркутске.

В 2015 году перешел в Северо-Западное таможенное управления и стал заместителем начальника Санкт-Петербургской таможни. С 2017 года до настоящего времени исполнял обязанности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления – начальника оперативной таможни.

Николай Лагирев награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах», медалью «Дмитрий Бибиков» и другими ведомственными наградами.