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Общество

В Северо-Западной оперативной таможне сменился начальник

Николай Лагирев. Фото: отдел по связям с общественностью СЗТУ.

Николай Лагирев возглавил Северо-Западную оперативную таможню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по связям с общественностью окружного таможенного управления.

Николай Лагирев начал службу в таможенных органах в 2001 году в должности старшего оперуполномоченного Иркутской таможни. С 2008 по 2015 год занимал пост заместителя начальника по правоохранительной деятельности таможни в Иркутске.

В 2015 году перешел в Северо-Западное таможенное управления и стал заместителем начальника Санкт-Петербургской таможни. С 2017 года до настоящего времени исполнял обязанности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления – начальника оперативной таможни.

Николай Лагирев награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах», медалью «Дмитрий Бибиков» и другими ведомственными наградами.

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