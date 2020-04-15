В Псковской области 12 миллионов рублей выделено на выплаты медработникам

13:10, 15 апреля 2020, ПАИ

Порядка 12 миллионов рублей из регионального бюджета было выделено на повышение выплат для медицинских работников. Об этом сказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области.

«Удвоенная зарплата медикам, которые работают на передовой, сегодня начала перечисляться им на карточки», - сказала Марина Гаращенко и подчеркнула, что ещё ожидается получить порядка 30 миллионов на дополнительные надбавки медработникам.

По тестированию на коронавирус Марина Гаращенко заметила, что лаборатория справляется с объемом поставленных задач.

«Мы ставим все равно планку выше, к концу апреля развернем дополнительно центр в Центре СПИД», - сказала она.

По словам председателя комитета, проводится активная работа и по привлечению новых кадров. Обучение по этому направлению уже прошли 97 врачей.

Также Марина Гаращенко рассказала, что к аппарату искусственной вентиляции легких в Псковской области подключены 17 пациентов с различными патологиями.