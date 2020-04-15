Полицию в Псковской области перевели на усиленный режим несения службы

13:10, 15 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области полицию перевели на усиленный режим несения службы. Об этом заявил руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников 15 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Перевели полицию на усиленный вариант несения службы, 26 планшетов используют, проверили 94 тысячи машин», - отметил Алексей Овсянников.

Ежедневно жителей региона оповещают о том, что необходимо оставаться дома.

«Было выявлено 98 административных нарушений, - добавил Алексей Овсянников. – В судах рассмотрено 85 протоколов».

389 материалов было направлено на несовершеннолетних детей, которые находились на улице без сопровождения взрослых. Всего сотрудниками полиции были опрошены 2 448 пожилых граждан.