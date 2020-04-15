0
16:30
Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
16:15
Без короны: Жительница Пскова рассказала, как её лечили от COVID-19
15:34
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
15:17
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу
15:15
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
14:49
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
14:44
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Еще новости
Общество

Почти две тысячи псковичей получают максимальное пособие по безработице

1929 безработных жителей Псковской области получают пособие в максимальном размере. Об этом на заседании оперативного штаба 15 апреля заявил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На 13 апреля в Псковской области зарегистрировано 2238 безработных жителей, 1929 из них получают максимальное пособие – 12 тысяч рублей. В бюджете области на эти цели предусмотрено 190 миллионов рублей. Однако, по заявлению спикера, понадобится еще около 42 миллионов.

Те, кто потерял работу с 1 марта, также будут получать 12 тысяч рублей.

Сергей Аржаников напомнил, что безработные могут подать заявление через сайт госуслуг, то есть дистанционно. В Псковской области зарегистрировано 699 таких заявлений. Никаких дополнительных бумаг от заявителя не требуется. Еще один способ обращения в центр занятости – по телефону.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
На поддержку российских авиакомпаний выделят 23 миллиарда рублей 200 млрд рублей предложил направить регионам Владимир Путин Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам Строительство студенческого кампуса в Пскове продолжается в условиях ограничительных мер Студенты ПсковГУ закончат учебный год в дистанционном формате Оплата за обучение в дистанционном формате в ПсковГУ снижаться не будет Как будет проходить летняя сессия в Псковском госуниверситете Псковичей не будут штрафовать за просроченные паспорта и права во время самоизоляции Владимир Легойда: Отказ от посещения кладбища в Пасху не является грехом Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
15 апреля 2020
Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
15 апреля 2020
Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу
15 апреля 2020
Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу 1
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
15 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
15 апреля 2020
Владимир Путин выступит с обращением перед заседанием правительства
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15 апреля 2020
Начался ПАИ-live с Натальей Ильиной (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Провести Пасху в кругу семьи посоветовала Марина Гаращенко псковичам
15 апреля 2020
Провести Пасху в кругу семьи посоветовала Марина Гаращенко псковичам
Военных привлекут к обработке городов в Псковской области
15 апреля 2020
Военных привлекут к обработке городов в Псковской области

Идет загрузка...