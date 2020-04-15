Почти две тысячи псковичей получают максимальное пособие по безработице

13:20, 15 апреля 2020, ПАИ

1929 безработных жителей Псковской области получают пособие в максимальном размере. Об этом на заседании оперативного штаба 15 апреля заявил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На 13 апреля в Псковской области зарегистрировано 2238 безработных жителей, 1929 из них получают максимальное пособие – 12 тысяч рублей. В бюджете области на эти цели предусмотрено 190 миллионов рублей. Однако, по заявлению спикера, понадобится еще около 42 миллионов.

Те, кто потерял работу с 1 марта, также будут получать 12 тысяч рублей.

Сергей Аржаников напомнил, что безработные могут подать заявление через сайт госуслуг, то есть дистанционно. В Псковской области зарегистрировано 699 таких заявлений. Никаких дополнительных бумаг от заявителя не требуется. Еще один способ обращения в центр занятости – по телефону.