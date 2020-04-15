Михаил Ведерников призвал увеличить минимальный размер пособия по безработице

13:21, 15 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал увеличить размер минимального пособия по безработице. Об этом он рассказал 15 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Нужно проработать вопрос по минимальной сумме в 1,5 тысячи рублей безработным, - отметил губернатор. – Это очень маленькая сумма».

Михаил Ведерников также отметил, что необходимо довести до людей информацию, куда следует обратиться или позвонить для получения поддержки.

«Детальной информации по поддержке государства у людей нет», - отметил глава региона.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников отметил, что в регионе 454 организации находятся в разных режимах деятельности, 207 организаций работают в дистанционном режиме.