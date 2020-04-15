Михаил Ведерников призвал увеличить минимальный размер пособия по безработице
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал увеличить размер минимального пособия по безработице. Об этом он рассказал 15 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Нужно проработать вопрос по минимальной сумме в 1,5 тысячи рублей безработным, - отметил губернатор. – Это очень маленькая сумма».
Михаил Ведерников также отметил, что необходимо довести до людей информацию, куда следует обратиться или позвонить для получения поддержки.
«Детальной информации по поддержке государства у людей нет», - отметил глава региона.
Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников отметил, что в регионе 454 организации находятся в разных режимах деятельности, 207 организаций работают в дистанционном режиме.