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Общество

В Пскове ежедневно проверяют качество уборки подъездов

Качество уборки подъездов проверяет Контрольное управление администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мониторинг ведется в ежедневном формате. Помимо этого, также осуществляется контроль за соблюдением подрядными организациями уборки улиц, парков, скверов города. Особое внимание уделяют уборке подъездов в многоквартирных домах.

За последнюю неделю было проверено свыше 40 подъездов и выяснено, проводится ли влажная уборка мест общего пользования, лифтов, лестниц и мусоропроводов, обработка домофонов, дверных ручек.

Проверки проводят на основании жалоб горожан и обращений депутатов Псковской городской Думы. В отношении управляющих компаний, которые не осуществляют качественную уборку, составляются акты проверки. Впоследствии их штрафуют.

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