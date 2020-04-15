В Пскове ежедневно проверяют качество уборки подъездов
Качество уборки подъездов проверяет Контрольное управление администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Мониторинг ведется в ежедневном формате. Помимо этого, также осуществляется контроль за соблюдением подрядными организациями уборки улиц, парков, скверов города. Особое внимание уделяют уборке подъездов в многоквартирных домах.
За последнюю неделю было проверено свыше 40 подъездов и выяснено, проводится ли влажная уборка мест общего пользования, лифтов, лестниц и мусоропроводов, обработка домофонов, дверных ручек.
Проверки проводят на основании жалоб горожан и обращений депутатов Псковской городской Думы. В отношении управляющих компаний, которые не осуществляют качественную уборку, составляются акты проверки. Впоследствии их штрафуют.