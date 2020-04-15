Наталья Ильина о дистанционной работе ПсковГУ: Ситуация не критичная

15:22, 15 апреля 2020, ПАИ

«Ситуация не критичная, она рабочая, вопросы снимаем либо откладываем до решения федерального министерства», - заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля, говоря о дистанционном обучении студентов ПсковГУ, которое было введено из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области.

По словам Натальи Ильиной, в дистанционном режиме вуз работает уже месяц и для университетов есть «большой задел», поскольку российские вузы давно используют в качестве альтернативной основы онлайн-курсы и дистанционную форму для студентов заочного отделения. «Они давно пользуются цифровыми услугами, многими сервисами», - подчеркнула Наталья Ильина, добавив, что переход на «дистанционку» не вызвал у студентов и руководства вуза стресса.

Гостья эфира также рассказала и о проблемах, с которыми сейчас столкнулся ПсковГУ. В частности, Наталья Ильина отметила, что все преподаватели и сотрудники вуза должны быть оснащены компьютерами с камерой. К сожалению, не все сотрудники вуза могли себе позволить это, и руководство решило проблему. Еще один момент, на который обратила внимание Наталья Ильина, — направления подготовки, которые можно реализовывать только в очном формате — медицинские специальности, технические дисциплины.

«Мы подвинули график учебного процесса, надеемся, что в июне малыми группами у нас появится возможность, чтобы довести учебные модули», - заключила Наталья Ильина.