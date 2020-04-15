Дистанционный день открытых дверей пройдет 16 апреля в Псковском государственном университете

15:34, 15 апреля 2020, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля пригласила всех абитуриентов на день открытых дверей вуза, который пройдет в онлайн-формате 16 апреля.

По словам Натальи Ильиной, начало мероприятия в 15:00. День открытых дверей ПсковГУ начнется с выступления ректора, Наталья Ильина расскажет об образовательных программах, нововведениях в инфраструктуре, социальных льготах, нюансах в приемной комиссии, поскольку в этом году они будут несколько иные.

«Завтра мы расскажем про университет, что нового он предлагает, а дальше у нас начнутся дни открытых дверей по структурным техническим единицам - 18 апреля, 23 апреля, 24 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 29 апреля», - подчеркнула Наталья Ильина.