ПсковГУ готов организовать приемную кампанию в дистанционном режиме

15:33, 15 апреля 2020, ПАИ

Псковский государственный университет готов организовать приемную кампанию в дистанционном режиме из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

По словам Натальи Ильиной, все документы абитуриенты могут подать в дистанционном режиме, у каждого человека будет «личный кабинет» на сайте, где можно загрузить документы для поступления. При этом, как подчеркнула ректор, каждый абитуриент сможет получить консультацию «в личном кабинете» или по телефону.

Наталья Ильина также отметила, что если до предыдущего года для зачисления в вуз необходимо было предоставить оригиналы документов, то в этом году их можно принести в течение года. Кроме того, по словам гостьи эфира, в этом году не будет конкретной даты зачисления, она будет отсчитываться от последнего оглашенного результата ЕГЭ.