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Общество

Более двух тысяч сотрудников «Россети Северо-Запад» пройдут дистанционное обучение до конца апреля

Компания «Россети Северо-Запад» в марте-апреле организовала дистанционное обучение более двух тысяч сотрудников. Образовательные курсы проходят инженеры, мастера, специалисты по охране труда, электромонтёры, водители.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» с 16 марта по 30 апреля организовал дистанционное обучение для 63 сотрудников. Сотрудники обучаются в формате онлайн-лекций, вебинаров и презентаций. Энергетики изучают материалы по охране труда, пожарной и экологической безопасности, технологическому присоединению, безопасности дорожного движения.

Дистанционные обучающие программы разработаны совместно с учебными заведениями 10 городов, в том числе из регионов присутствия компании. Среди них — Северный арктический федеральный университет в Архангельске, учебный центр «Энергетик» в Вологде, Северный научно-методический центр в Воркуте и учебный центр «Энергия» в Мурманске. Учебный центр «Псков», где организовано обучение для 57 специалистов псковского филиала, предложил взаимодействие через систему «личных кабинетов». По завершении курсов сотрудники проходят онлайн-тестирование.

Дистанционное обучение сотрудников сохранило непрерывность образовательного процесса в компании. Программы обучения, требующие личного присутствия специалистов, перенесены на более поздние сроки.

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